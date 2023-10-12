هل تشهد البلاد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة؟.. «الأرصاد» توضح

مع بداية الشعور بالأجواء الخريفية وبرودة الطقس في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكرة، يتساءل المواطنون عن إمكانية وجود موجات حارة وارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، وهو ما أوضحت حقيقته هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ البلاد لن تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مرة أخرى أو موجات حارة جديدة.

ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى

وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بداية من السبت المقبل، وفق تأكيدات هيئة الأرصاد، تأثرا بمنخفض جوي يضرب البلاد.

درجات الحرارة الخميس 12 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 13 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 14 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 26 درجة مئوية.