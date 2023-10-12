مدبولي: إنشاء مجمع رياضي كبير لاكتشاف المواهب في مدينة باديا الذكية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّه تفقد الخدمات في مدينة باديا، مشيرًا إلى أنّها مدينة مستدامة وخضراء وذكية، يتم تقديم الخدمات هناك منذ اللحظة الأولى، إضافة إلى إنشاء مجموعة من المدارس ويتم إنشاء جامعة، ستبدأ ممارسة أنشطتها في العام الدراسي المقبل.

وأضاف مدبولي، على هامش جولته التفقدية في مدينة 6 أكتوبر: «هذا المشروع متكامل وفكرة خلاقة، ويتم بناء مجمع رياضي كبير بمدرسة تعليمية لاكتشاف المواهب من الأطفال المصريين في كرة القدم بهدف الكشف عليهم، وانتقائهم وتأهيل الكوادر الجيدة منهم للاحتراف في الدوريات الأوروبية والعالمية، وهذه فكرة جميلة جدا».

تكرار تجربة اللاعب محمد صلاح

وتابع: «أولادنا حلمهم تكرار تجربة لاعبنا العظيم محمد صلاح، والمدرسة هنا تجوب كل محافظات مصر وتكتشف المواهب الواعدة من الأولاد والبنات في مجال كرة القدم، إذ يحصلون على اختبارات وبرامج تعليمية ثم يتم توجيههم إلى نوادٍ عالمية».

وأكد رئيس الوزراء أنّ هذا المشروع الرائد قائم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إذ توجّه الدولة في هذه المرحلة هو تشجيع القطاع الخاص، وأن يحصل على الدور القيادي في الاقتصاد المصري، مضيفا: «في الإسكندرية افتتحنا أمس مشروعا في المجال الصحي يديره القطاع الخاص واليوم نفتتح مشروعا سكنيا وتعليميا وشبابيا وترفيهيا، وفي يوم السبت سننفذ زيارة أخرى لمدينة أخرى لمشروعات صناعية كلها قائمة على دور القطاع الخاص».