 قيادي بـ«مصر أكتوبر»: الشعب لن يرضى بعودة الإخوان من جديد

قال محمد عيد أمين المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر، إن ضبط مجموعة من الأفراد التابعين لحملة أحد المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية 2024، أثناء تزويرهم مجموعة من التوكيلات، يمثل خطرا على العملية الانتخابية، واستهداف واضح لاستقرار الدولة المصرية من خلال مسارها الديمقراطي.

الدولة سترد بالقانون بحسم وحزم على المخالفين

وأكد «عيد» في بيان له اليوم، أن هذا المشهد يعكس تصرفات سلبية لمجموعة تتطلع لحكم مصر، دون أن تنظر لجسور الثقة بينها وبين المواطن، مشيرا إلى أن المشهد المصري في الانتخابات يحتاج تقديم نموذج يليق بمصر، لذا نريد أن يكون كل مرشح سياسي على قيمة وقدر المنصب المرشح عليه.

وأوضح أن هذه الواقعة كشفت للجميع نوايا وأهداف الحملة ومرشحها تجاه مصر وشعبها، مؤكدا أن محاولة تزوير توكيلات لخوض الانتخابات مشهد مسيئ للعملية الانتخابية، ونزاهتها والدولة المصرية بأكملها.

ونوه «عيد»، بأنه جرى الكشف من قبل عن نية هذه المجموعة، والمرشح عنها في رغبتهم، واستعدادهم للتعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما لن يقبله أي مصري ويرفضه رفضا كاملا، مشددا على أن المصريين ليس لديهم إدنى شك في اتخاذ الدولة وجهات التحقيق المعنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة التصدي لهذه المحاولات بكل حزم وحسم.