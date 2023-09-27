تفاصيل الحالة المرورية اليوم: كثافات في شارع رمسيس وأعلى «أكتوبر» و«15 مايو»

استعرضت لمياء حمدين مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم، موضحة الأماكن التي شهدت كثافات منها كوبري أكتوبر وتباطؤ حركة سير السيارات بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعقلة حتى رمسيس، كما ظهرت كثافات مرورية للمتجه من منطقة وسط المدينة وحتى مدينة نصر.

كثافات مرورية في غمرة وعلى 15 مايو

وشهد شارع رمسيس كثافات مرورية، تبدأ تقل تدريجيًا حتى منطقة غمرة، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو للمتجه إلى منطقة المهندسين، كما ظهرت سيولة مرورية بشارع بورسعيد من نزله كوبري أكتوبر وحتى منطقة الزاوية الحمراء.

مناطق شهدت كثافات نسبية

وظهرت كثافات نسبية بمنطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية، كما ظهرت كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة بالكورنيش من المظلات وحتى وسط البلد، أما المتجه للمؤسسة ظهرت سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات.

أما في محافظة الجيزة، وبالتحديد في شارع الهرم فقد ظهرت كثافات مرورية حتى بدأت في الزيادة مع ساعات الذروة، أما باقى شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ فى حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية.

كما ظهرت كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني، وكثافات مرورية بشارع فيصل تبدأ من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.