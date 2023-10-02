الحالة المرورية في القاهرة والجيزة.. كثافات بالهرم ورمسيس وأعلى كوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، الحالة المرورية اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023.

الحالة المرورية أعلى كوبري أكتوبر

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المُعلقة حتى رمسيس، أما المتجه إلى مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر وشارع رمسيس نفسه، فإنه يشهد كثافات مرورية تقل تدريجيا حتى الوصول إلى غمرة.

الحالة المرورية أعلى كوبري 15 مايو

ويشهد كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين كثافات مرورية، وفي شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، فإنه يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافات نسبية عند الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية.

وفي الكورنيش والمظلات والمتجه منهما إلى وسط البلد، فإن هناك كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه للمؤسسة، فإن هناك سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند منتصف المظلات.

وفي محافظة الجيزة، توجد كثافات مرورية في الهرم تزيد مع ساعات الذروة، ويشهد باقي شارع الهرم الرئيسي تباطؤ بسبب حركة السيارات وبسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية.