نواب يطالبون بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع الإسرائيلي

حذّر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من تصاعد الأوضاع في قطاع غزة والتدخل البري الذي تخطط له إسراىيل، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحلي بمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، ما يتطلب وقفة جادة وحاسمة من المجتمع الدولي.

وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بضرورة الأخذ برؤية مصر من أجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، منوهين بدور مصر المحوري في بذل كل الجهود من خلال الاتصالات المكثفة على كل المستويات حتى تتحقق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

إدانة التصعيد الإسرائيلي اللاإنساني

أدان النائب فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بشدة التصعيد الخطير الجاري في قطاع غزة والقدس متهما المجتمع الدولي بأنه يكيل بمكيالين حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

وأكد أنّ تحذير مصر الواضح من المخاطر الوخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية يتطلب وقفة جادة وحاسمة من المجتمع الدولي، مطالبًا بضرورة الأخذ برؤية مصر من أجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، منوهًا بدور مصر المحوري في بذل الجهود من خلال الاتصالات المكثفة على كل المستويات حتى تتحقق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأيضًا من أجل تجنب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد وعدم الاستقرار.

تنفيذ رؤية مصر لحل أزمة إسرائيل

وأكد أن الحل الوحيد والذي يكفل إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي استمر لعقود طويلة يتطلب تنفيذ رؤية مصر والتي تتمثل في تطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة أنّ يسعى المجتمع الدولي والدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بكل جدية إلى إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي أسرع وقت ممكن لإنهاء الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، وأعمال العنف وسفك دماء الأبرياء.

القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري

قالت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، إنّ القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري، وهو ما يفسر حرص الدولة المصرية على الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، ومن ثم إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أنّ مصر لديها موقف تاريخي من القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأم لكل العرب.

وأضافت أنّ مصر كانت حريصة دائما على بذل الجهود من أجل ترتيب البيت الفلسطينى من الداخل، ودعم مسار الانتخابات العامة والرئاسية والخاصة بالمجلس الفلسطينى الوطني، حتى تتمكن من انتزاع حقوقها المشروعة من دولة الاحتلالـ، فضلا عن تدشين المبادرة الرئاسية المصرية مايو 2021 بمنح 500 مليون دولار إعادة إعمار غزة، مؤكدة أنّ هذه الجهود تعكس حرص مصر على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

أهمية الجهود التي تقوم بها مصر لوقف العدوان

وأوضح النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ما جاء ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن التصعيد الحالي في قطاع غزة، وجميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، والممارسات اللا إنسانية التى يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي امتدت إلى حدودنا الشرقية، وخطورة ذلك وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة كلها، مشددًا على أنّ الأمن القومي المصري وسيادته الكاملة على أراضيه خط أحمر لا يجب المساس به أو الاقتراب منه.

وأكد البدري أهمية الجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، والضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التى تمارسها بحق الفلسطينيين خاصة بعد منع جيش الاحتلال كل المساعدات الإنسانية وأساسيات الحياة عن أبناء غزة، مشيرا إلى أن تصاعد وتيرة العنف كانت نتيجة طبيعية لما مارسته إسرائيل من أعمال عنف ضد المدن الفلسطينية على مدار الشهور الماضية.