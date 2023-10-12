تحرير 195 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على الأسواق بالمنوفية

شنت الأجهزة التنفيذية في المنوفية، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمجازر في إطار حملاتها المكبرة لضبط الأسواق، ومنع التلاعب في المنتجات والسلع الغذائية واللحوم، وتأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود والحملات لضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش التجاري.

ضبط كميات من اللحوم والدواجن في المنوفية

وقال الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات خلال الأيام الماضية أسفرت عن ضبط كميات من الدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة والمرور على مستوى جميع المراكز والمدن بالمحافظة.

تحرير 195 محضرا في حملات مكبرة بالمنوفية

من جانبه، أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 195 محضرا تموينيا، وضبط كميات كبير كبيرة من السلع الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ عليها ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، مشددا على استمرار تنفيذ الحملات المكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بكثافة علي مدار اليوم، والتعامل الفوري مع أي مخالفات.