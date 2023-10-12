رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حفل تخرج الكليات العسكرية

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

تحرير 195 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على الأسواق بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
12:07 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
حملة تموينية بالمنوفية

حملة تموينية بالمنوفية

شنت الأجهزة التنفيذية في المنوفية، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمجازر في إطار حملاتها المكبرة لضبط الأسواق، ومنع التلاعب في المنتجات والسلع الغذائية واللحوم، وتأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود والحملات لضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش التجاري.

ضبط كميات من اللحوم والدواجن في المنوفية

وقال الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات خلال الأيام الماضية أسفرت عن ضبط كميات من الدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة والمرور على مستوى جميع المراكز والمدن بالمحافظة.

تحرير 195 محضرا في حملات مكبرة بالمنوفية

من جانبه، أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 195 محضرا تموينيا، وضبط كميات كبير كبيرة من السلع الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ عليها ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، مشددا على استمرار تنفيذ الحملات المكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بكثافة علي مدار اليوم، والتعامل الفوري مع أي مخالفات.

اقرأ المزيد:

تحرير 28 محضرا متنوعا في حملة تموينية على المنشآت الغذائية بالدقهلية

ضبط 200 كيلو جمبري منتهي الصلاحية خلال حملة تموينية في البحيرة

إعدام أغذية منتهية الصلاحية في حملة تموينية مكبرة بالدقهلية

ضبط 36 مخالفة متنوعة في حملة تموينية على الأسواق بالدقهلية