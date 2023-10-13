موعد انخفاض أسعار 10 سلع أساسية.. بعد ساعات قليلة

ينتظر المواطنون انخفاض السلع الأساسية، وفقا لما أعلنت عنه الحكومة في اجتماعها الماضي، وذلك تيسيرًا على المواطنين في ظل غلاء الأسعار والمعيشة الفترة الماضية.

وأعلنت الحكومة، انخفاض أسعار 10 سلع رئيسية بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%، مشددة على التجار والبائعين وأصحاب المحال بضرورة الالتزام بالأسعار التي سيتم تحديدها.

انخفاض أسعار السلع

ومن المقرر أن يتم تطبيق مبادرة انخفاض أسعار السلع غدا السبت الموافق 14 أكتوبر 2023، وفق تأكيدات الحكومة.

أنواع السلع المخفضة بالمبادرة

وتشمل السلع المخفضة ضمن المبادرة الأساسية اليت ظأعلن عنها مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية وهي كما يلي:

الفول

العدس

الألبان

الجبن الأبيض

المكرونة

السكر

زيت الطعام

الأرز

وأشار مجلس الوزراء، إلى الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض الأسعار بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.