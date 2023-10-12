برلماني: القوافل الطبية والغذائية لغزة دليل واضح على موقف مصر تجاه فلسطين

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح أمام الجميع، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوافل المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها، مشددًا: «شكرا للقيادة السياسية التي لم تتأخر عن تقديم كافة الدعم للأشقاء الفلطسينين في محنتهم».

ليس الدعم الأول من مصر لأهالي فلسطين

وأضاف «الجبلاوي» خلال تصريحات له اليوم أن هذا الدعم لم يكن الأول والأخير للفلسطينيين، بل كان هناك دعم أخر ليس ببعيد وهو إعادة إعمار غزة التي تكفلت به مصر، وغيرها من المساعدات على مدار التاريخ، ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم كافة الدعم لهم.

الرئيس السيسي وجه التحالف بدعم فلسطين

وأشاد عضو لجنة الطاقة والبيئية بمجلس النواب، توجيه الرئيس السيسي للتحالف الوطني للعمل الاهلي ومؤسسة حياة كريمة باعداد قوافل مساعدات بخلاف الحسابات البنكية يؤكد موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر طالبت المجتمع الدولي بالتكاتف من أجل وقف اطلاق النار حقنا للدماء وعدم تصاعد الامر مما ينتج عنه الخروج عن السيطرة من اجل سلامة الجميع، قائلا: «موقف مصر واضح وثابت ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية».