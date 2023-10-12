تجهيز نحو 1000 معدة متنوعة للتعامل مع أزمات أو كوارث طبيعية في الدقهلية

كشفت محافظة الدقهلية عن تجهيز ما يقرب من 1000 معدة متنوعة، ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات، من أجل التعامل وإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية في المحافظة في أي وقت.

تجهيز معدات لمواجهة الأزمات بالدقهلية

وأشارت المحافظة أنه جرى تجهيز المعدات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعداد الكامل لكل المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، من خلال مراجعة جاهزية المعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات.

وجرى اليوم اصطفاف المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على مدى استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها.

1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات وأوناش

وجاءت المعدات في المحافظة المحافظة ما يقرب من 1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات وأوناش وسيارات قلاب ومكنسيات وهما كالتالي:

- 217 سيارة 5 أطنان قلاب ماركة ميتسوبيشي وشفورليه.

- 74 سيارة 10 أطنان قلاب ماركة مرسيدس وايفكو وميتسوبيشي وفورد.

- 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس.

- 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب.

- 48 مكبس سعة 6 أمتار، و16 مترا، و20 مترا مكعب ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي

- 47 سيارة كسح سعة 10 أمتار ماركة مرسيدس ومان

- 45 مقطورة كسح سعة 4 أمتار

- 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني

- ونش 40 طنا ونش 20 طنا ماركة جروف وليبهير

- 2 حفار ماركة دوسان.

- 17 مكنسة لكنس الأتربة ماركة بردسون.

- 30 سيارة إصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفورليه.

- 149 لودر زاحف مفصلي متر ومترين، ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات.

- 3 جليدر ماركة قطر بلير

تطوير للمعدات وشراء آليات جديدة بكافة أنواعها

وأشارت المحافظة أنه جرى عمل تطوير للمعدات وشراء آليات جديدة بكافة أنواعها، إذ تعتبر طفرة غير مسبوقة بالدقهلية، وجري وضع خطة مسبقه لمجابهة أي أزمات أو كوارث من خلال الآتي:

- الاصطفاف المستمر لكافة المعدات

- اختبار هذه المعدات من خلال نماذج محاكاة ومشاركتها في تدريبات واختبارات قوات الدفاع الشعبي والعسكري عمليات صقر