خطة الدقهلية لمواجهة الكوارث.. تطوير مراكز الأزمات وشراء معدات جديدة

أعلنت محافظة الدقهلية عقد اجتماع بالجهاز التنفيذي بالمحافظة، للوقوف على مدى استعداد أجهزة المحافظة وجاهزيتها لإدارة الأزمات والكوارث، والسيطرة عليها حال وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، وذلك من خلال مراجعة وحصر كل المعدات.

وأشارت المحافظة، في بيان، أن الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعداد الكامل لكل المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، من خلال مراجعة جاهزية كل المعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية، وربط كل مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات.

رفع كفاءة وصيانة الحملات الميكانية

وذكرت المحافظ، أن أجهزة محافظة الدقهلية بذلت جهودا كبيرة في ملف الأزمات والكوارث، من خلال إنشاء وتطوير مراكز الأزمات بالوحدات المحلية وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة وصيانة الحملات الميكانية، إضافة إلى تشكيل لجان مسبقة للمرور على الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية، للوقوف على مدى كفاءة المعدات وقدرتها على العمل من عدمه.

تشكيل لجنة للمرور على الوحدات المحلية بالدقهلية

وقررت المحافظة تشكيل لجنة برئاسة التفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور على كل الوحدات المحلية والمديريات، للوقوف على مدى جاهزيتها لإدارة الأزمة، من خلال مراجعة الحملة الميكانيكية وفحص وحصر المعدات وإعداد تقرير فني بمدي كفائتها، ومراجعة مراكز الأزمات ومدي جاهزيتها وقدرة العالمين بيها علي إدارة الأزمة والتواصل مع المركز الرئيسي بالمحافظة.