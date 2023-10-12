بكرى: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي قادر على تقديم الكثير لمصر

شارك الإعلامي مصطفى بكري، في المؤتمر العمالي الموسع لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الذي عقد في الصالة المغطاة بنادي مدينة نصر في القاهرة.

المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي قائد عظيم

وأكد بكري، خلال كلمته، أنّ المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي قائد عظيم تقلد الحكم عام 2014 في ظروف صعب، عانت فيها مصر من تهتك مؤسسات الدولة، وتراجع الأمان الاقتصادي، فضلا عن انهيار منظومة القيم والأخلاق، ورغم كل هذا استطاع أن يعبر بمصر بسلام خلال 10 سنوات.

البكري يضيف صوته لاتحاد النقابات في دعم الرئيس السيسي

وأوضح الإعلامي، أنّه يضيف صوته إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والذي ما زال في استطاعته تقديم المزيد من الإنجازات، والعبور بأمان من الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العالم.

وأشاد بكري، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفضه حل الأزمة الفلسطينية لصالح إسرائيل على حساب مصر، قائلا: «هذا ما نتوقعه دائما من القائد الوطني الذي يضع حماية وأمان بلده في المقدمة».