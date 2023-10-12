افتتاح معرض الكتاب بجنوب سيناء بمناسبة ذكرى أكتوبر بعد انقطاع سنوات

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض كتاب جنوب سيناء عاد مرة أخرى بعد انقطاع لسنوات، مشيرا خلال افتتاح المعرض اليوم، إلى أنه مستمر حتى الخميس المقبل 19 من أكتوبر، ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

وأضاف بهي، أن المعرض يأتي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بتنظيم معارض للكتاب في المحافظات المصرية.

وأوضح بهي الدين، أن إقامة معرض في هذه البقعة الغالية من أرض مصر، يؤكد أن الثقافة لها روافد عدة ما بين الترفيهية والثقافية، وهما صنوان، ومن جهة أخرى كذلك تبرز المعارض ثقافة البلد المضيف لزواره من بلاد العالم الذين يُقبلون على شرم الشيخ وجنوب سيناء.

ولقي المعرض في ساعاته الأولى إقبالًا كبيرًا من طلاب مدارس جنوب سيناء، وجامعة الملك سلمان، وشهد الافتتاح مجموعة من العروض الفنية للمواهب الشابة لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث ترافق الفعاليات الفنية المعرض على مدار أيامه.

معلومات عن معرض جنوب سيناء للكتاب

يشارك في الدورة الحالية من المعرض ما يقرب من 20 ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، ودار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكاديمية الفنون، ووزارات أخرى من بينها وزارة التضامن الاجتماعي، وتشارك الهيئة في المعرض بمجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة بالسلاسل كافة، تتناسب مع كل الفئات العمرية.