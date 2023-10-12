عضو بـ«الشيوخ»: صلاحية البرلمان الأوروبي انتهت بعد صمته عن انتهاكات إسرائيل

وجّه النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، رسالة إلى البرلمان الأوروبي، متسائلا عن موقفهم من حقوق الإنسان التي يدعونها، من الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال هشام الحاج علي: «أين بيانات البرلمان الأوروبي المصدرة من أجل الإنسانية؟ أم عجزت ألسنتكم لعدم التدخل في الشأن الداخلي الإسرائيلي؟ أم نفذت أبعادكم وحيلكم السياسية باسم حقوق الإنسان؟.. الآن تسقط كل الأقنعة أمام ما يحدث في غزة من انتهاكات حقوقية ضد الإنسانية، ومجازر للمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ».

موقف الاتحاد الأوروبي

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: «صلاحية البرلمان الأوروبي انتهت بالصمت المتعمد أمام انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا البرلمان مجرد أداة سياسية في يد المنظمات الدولية للتدخل في شئون الغير».

وواصل: «الدور الحقوقي للبرلمان الأوروبي انتهى للأبد، فقد غفل قرابة 80 عاما عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المحتلة، ضاربًا بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية بما فيها حقوق الإنسان».

وأضاف: «ربما تعتقدون أن التصريحات بنزوح أهل غزة نحو الأراضي المصرية وترك منازلهم وأرضهم هو حل للقضية الفلسطينية؟ ولذلك فأنتم صامتون أم أنتم حراس على مخطط المستشار الإسرائيلي إيجور آيلين منذ 60 عاما وتتوارثون حق الدفاع عن المخطط جيلًا بعد جيل، غافلين أن ثورة 30 يونيو أسقطت حلم المتآمرين وغفلتم عن رفض الفلسطينيين أنفسهم لترك أرضهم؛ لأنها في الواقع تصفية للقضية الفلسطينية العادلة وجزء من المؤامرة المستمرة على الدولة المصرية ولم ولن تجدوا إلا كل حسم إزاء الاستمرار في مخططاتهم».

وتابع: عقارب ساعة 2012 لن تعود إلى الوراء مرة أخرى في ظل قيادة مصرية محبة لتراب وطنها حافظة لأمنه واستقراره من كل عابث بمقدراته، رغم كل قنواتكم الإعلامية التي تقوم على الأكاذيب وحملات التشكيك .. وانظروا الآن إلى من يبحث عن حقوق الانسان ومن يمنع وصول المساعدات الإنسانية المصرية لقطاع غزة في مشهد ينظر إليه المجتمع الدولي بالصمت العاجز، وأنتم تنظرون وتنتظرون إملاءات المنظمات السياسية لضمان بقائكم».