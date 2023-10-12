مؤتمرات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في فرنسا والنمسا وسويسرا

تستكمل المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، جولاتها للمصريين في الخارج، من أجل تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات، دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي واستعراض ما تم من إنجازات على مدار 10 أعوام على المواطنين في الدول المحتلفة لا سيما الدول الغربية.

3 محطات لوفد المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

وقال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، لـ«الوطن»، إن المنظمة تقوم بتنظيم ندوات للمصريين في الخارج بأكثر من دولة، من أجل دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح أن خط سير المتحدة لحقوق الإنسان مر بـ3 محطات، بدأ من سويسرا، وهناك التقى رئيس المنظمة ووفد مشارك، بعدد من قيادات الجالية المصرية هناك، وكذلك المواطنين مضيفا أن المواطنين توافدوا لحضور الندوة ملوحين بالأعلام ورافعين صور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كما توجهوا لعمل توكيلات للمرشح الرئاسي، وخلال الندوة قامت النظمة باستعراض الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي.

فيلم وثائقي حول إنجازات الـ10 أعوام

المحطة الثانية كانت مدينة باريس في فرنسا من خلال التقاء رموز الجالية المصرية هناك، وبدأ المؤتمر بعرض فيلم وثائقي عن إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة حكمه: «قمنا في الندوة بالحديث مع المواطنين حول حجم الإنجاز الذي شهدته الدولة المصرية في عهد السيسي، وتشجيعهم على اختياره رئيسا لمصر في ولاية جديدة».

وكانت المحطة الثالثة والأخيرة في النمسا، تحديدا في النادي المصري، وأوضح رئيس المنظمة، أنه كان في استقبال وفد المنطمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس النادي، خالد حسين، وبعض من قيادات الجالية المصرية وعرضت المنظمة فيلما وثائقيا مدته 20 دقيقة، يستعرض إنجازات 10 أعوام.

كان ذلك في حضور رجال الأزهر والكنيسة، كما أكد أن اليوم كان حافلا بمشاعر الوطنية، وأن الجميع كان حريص على تحرير التوكيلات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة حيث إن الفترة الحالية تحتاج إلى قائد عسكري يدرك جيدا كيفية التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة ككل.