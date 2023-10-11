اللواء أيمن حب الدين: الخبراء الروس لم يكونوا أمناء في تدريب القوات المصرية

قال اللواء أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 رادار وصواريخ دفاع جوي خلال حرب أكتوبر، إن الاتحاد السوفيتي حين مد مصر بالسلاح كان يحرص على أن تكون أسلحة دفاعية، ووضع شرطا تعجيزيا ببناء 450 موقعا لحائط الصواريخ على طول الجبهة، في خلال 3 أشهر، لكن الجيش المصري تمكن من إنشائها، لكن قائد الدفاع الجوي قرر إنشاء حائط صواريخ بتفكير مصري، واجتمع بأفضل 12 كتيبة في الجيش.

قائد الدفاع الجوي المصري طلب من الكتائب اختصار زمن فك الصواريخ

وأضاف خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، قائد الدفاع الجوي المصري طلب من الكتائب اختصار زمن فك الصواريخ ونقلها من موقع إلى موقع آخر من 6 ساعات إلى 35 دقيقة، ولم تنجح سوى كتيبة واحدة من الـ12 كتيبة، وبدأ تدريب بقية الكتائب حتى تمكنت من الوصول للوقت المحدد، وهذا الوقت الـ35 دقيقة تحديدا هو استغراق الطائرة في رصد موقع صواريخ الدفاع الجوي والعودة لضربه.

بعض الخبراء الروس كان يتجسس على مصر

وذكر أن الخبراء الروس لم يكونوا أمناء في تدريب القوات المصرية، وكان كل شغل الخبير الروسي الشاغل هو نقل تحركات قائد الكتيبة المصري في تقارير إلى الجيش السوفيتي، وإذا طلب منهم استفسار لم يجيبوا بشكل دقيق، وثبت أن بعضهم كان يتجسس على مصر.