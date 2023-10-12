رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مكتبة مصر العامة بدمياط تحصل على جائزة مكتبة العام 2023

كتب:

مني عبد الله
08:22 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
جانب من زيارة للمدينة الصديقة للنساء

جانب من زيارة للمدينة الصديقة للنساء

حصلت مكتبة مصر العامة بدمياط، على جائزة مكتبة العام 2023، خلال الملتقى الدوري العاشر لمنظومة مكتبات مصر العامة والذي أقيم في دمياط لمدة يومين تحت شعار «دور المكتبات العامة في نشر ثقافة النمو الأخضر».

جاء ذلك بحضور السفير عبدالرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبة وصندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة ومديري مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية.

قال أكرم فياض مدير مكتبات دمياط، لـ«الوطن»، إن السفير الريدي أشاد بالدور الرائد الذي تقدمه مكتبات مصر العامة كمنارة لتحقيق الإثراء الثقافي والمعرفي بين النشء من خلال الكتب والفاعليات والندوات الثقافية والتوعوية.

وأضاف «فياض» أنه خلال اليومين جرى تفقد الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية والاجتماعية والفنية المختلفة في مكتبات دمياط مكتبة مصر العامة بدمياط، ومكتبة مصر العامة بعزبة البرج، ومكتبة مصر العامة بدمياط الجديدة.

تفقد أنشطة المدينة الصديقة للنساء 

واستكمل «فياض»: كما تم تفقد أنشطة المدينة الصديقة للنساء بمحيط مكتبة مصر العامة بعزبة البرج والتي تعتبر صرحا ثقافيا واجتماعيا للنساء وأطفالهن بجانب الدور الذي تلعبه المدينة لتمكين السيدات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من خلال الأنشطة التي يقدمها المجلس القومي للمرأة بدمياط. 

إشادة الجميع بمستوى منتجات المشغولات اليدوية

وأشاد الجميع بالمنتجات التى تم عرضها والتى تعتبر نتاج تدريبات وأنشطة السيدات والفتيات والتي تم تعليمها والتدريب عليها في المدينة الصديقة للنساء بالمجان حيث تشجع على الصناعة اليدوية والتراثية بأيدٍ مصرية وبأسعار مناسبة.

اقرأ المزيد:

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر العامة بعزبة البرج

مكتبات مصر العامة بدمياط تنظم مهرجانا للرسم على الأسفلت في رأس البر

محافظ أسيوط يلتقي وفد "صندوق مكتبات مصر العامة"

مدير مكتبات مصر العامة: 1000 مكتبة لنشر الفكر التنويري ومحاربة التطرف

محافظ دمياط يجتمع بممثلي اتحاد مكتبات مصر العامة لبحث سبل التطوير