مكتبة مصر العامة بدمياط تحصل على جائزة مكتبة العام 2023

حصلت مكتبة مصر العامة بدمياط، على جائزة مكتبة العام 2023، خلال الملتقى الدوري العاشر لمنظومة مكتبات مصر العامة والذي أقيم في دمياط لمدة يومين تحت شعار «دور المكتبات العامة في نشر ثقافة النمو الأخضر».

جاء ذلك بحضور السفير عبدالرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبة وصندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة ومديري مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية.

قال أكرم فياض مدير مكتبات دمياط، لـ«الوطن»، إن السفير الريدي أشاد بالدور الرائد الذي تقدمه مكتبات مصر العامة كمنارة لتحقيق الإثراء الثقافي والمعرفي بين النشء من خلال الكتب والفاعليات والندوات الثقافية والتوعوية.

وأضاف «فياض» أنه خلال اليومين جرى تفقد الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية والاجتماعية والفنية المختلفة في مكتبات دمياط مكتبة مصر العامة بدمياط، ومكتبة مصر العامة بعزبة البرج، ومكتبة مصر العامة بدمياط الجديدة.

تفقد أنشطة المدينة الصديقة للنساء

واستكمل «فياض»: كما تم تفقد أنشطة المدينة الصديقة للنساء بمحيط مكتبة مصر العامة بعزبة البرج والتي تعتبر صرحا ثقافيا واجتماعيا للنساء وأطفالهن بجانب الدور الذي تلعبه المدينة لتمكين السيدات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من خلال الأنشطة التي يقدمها المجلس القومي للمرأة بدمياط.

إشادة الجميع بمستوى منتجات المشغولات اليدوية

وأشاد الجميع بالمنتجات التى تم عرضها والتى تعتبر نتاج تدريبات وأنشطة السيدات والفتيات والتي تم تعليمها والتدريب عليها في المدينة الصديقة للنساء بالمجان حيث تشجع على الصناعة اليدوية والتراثية بأيدٍ مصرية وبأسعار مناسبة.