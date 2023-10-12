«الإصلاح والنهضة»: حديث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية يؤكد انشغاله بقضايا أمته

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبرهن مرة أخرى عن زعيم يدرك الأبعاد الإنسانية ويقدرها ويعي بعمق أبعاد الأمن القومي المصري والعربي والدولي، وهو حديث يبرز حرصه على حقوق الشعب الفلسطيني، والملتزم دائما بدعم مصر للقضية الفلسطينية.

مصر لن تتخلى عن دورها تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف «عبدالعزيز» أن حديث الرئيس اليوم في احتفال تخرج الأكاديمية العسكرية أوصل رسائل واضحة لكل الأطراف في المنطقة، وقطع الطريق على كل المغرضين الذين يحاولون النيل من دور مصر أو الإيهام بأن مصر قد تتخلى عن دورها تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن حديث الرئيس يترجم رؤية رجل الدولة الحقيقي، بعيدًا عن الخطابات والشعارات التي تلعب على أوتار عواطف الشعوب دون وعي بخطورة الأزمة الإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.