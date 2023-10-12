رئيس مجلس تحرير الوفد: المجتمع الدولي لا يرى ما يحدث للشعب الفلسطيني

قال الدكتور وجدى زين الدين رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن اليوم مشهودًا فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم فى الكلية الحربية، رسالة واضحة للعالم.

خطاب يحمل الكثير من الرسائل المهمة

وأضاف رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامى محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، أن تخريج الدفعة الـ117، يعني أننا أصحاب تاريخ طويل، مشيرًا إلى أن خطاب الرئيس السيسي اليوم بحفل تخريج دفعات جديدة بالأكاديمية والكليات العسكرية، كان خطابًا يحمل الكثير من الرسائل المهمة.

المجتمع الدولى عنده شيزوفرينيا بمعنى الكلمة

وتابع: «هنبدأ من الرسالة الموجهة الى المجتمع الدولي، فالمجتمع الدولى عنده شيزوفرينيا بمعنى الكلمة، أنت حقاني في أماكن وغير حقاني في أماكن أخرى، واللى بيحصل دا قمة الشيزوفرينيا، وعايز أسأل المجتمع الدولي وأقوله أنت فين يا مجتمع يا دولي من اللى بيحصل للشعب الفلسطيني على مدار تاريخ طويل؟، ليه بتكيل بمكيالين؟، فيه محرقة بتتم حاليًا للفلسطينيين».