منى عوكل.. نبض «القاهرة» فى غزة «الملتهبة»

قد يُغفل البعض المخاطر التى يعيشها المراسل التليفزيونى، لا سيما فى المناطق «الملتهبة»، وقد يدفع روحه ثمناً لعمله، لا سيما أنه يوجد فى «ساحة الحرب» دون تراجع أو استسلام، فلا تُرهبه رصاصة طائشة، أو غدر العدو، إذ إنّ تلك «الوظيفة» تتطلب مهام خاصة واستثنائية لا بد من توافرها فى كل من يدخل تحت رايتها، وهى السمات التى تمتاز بها شخصية منى عوكل مراسلة «القاهرة الإخبارية» فى غزة.

قبل يومين تقريباً، أثيرت حالة من القلق والخوف بين جمهور «القاهرة الإخبارية» فى الوطن العربى، كون حياة «عوكل» فى خطر، واضطرت إلى الانسحاب لدقائق معدودة عن الهواء، قبل أن تعود مُجدداً عبر الشاشة وتُطمئن زملاءها بالقناة وكذلك الجمهور، حيث جاء ذلك بالتزامن مع تهديدات قوات الاحتلال بإخلاء مبنى القناة فى القطاع، وسماع دوىّ انفجارات فى محيط المكان آنذاك، قبل أنّ ينقطع البث لعدة دقائق.

وتقول منى عوكل، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إنه لا يخفى على أحد مدى صعوبة الأجواء التى يعملون فيها مع استمرار القصف الإسرائيلى العنيف على قطاع غزة، لكنها ترى أنه مهما كانت الصعوبات فإن الذى يعمل فى مجال الإعلام لديه رسالة، وهذه هى مهنته وعليه أن يؤديها على أكمل وجه.

وأضافت «عوكل» أنها تدرك قيمة ومكانة المؤسسة التى تعمل لديها وهى «القاهرة الإخبارية»، والتى تريد أن يكون لها موقع متميز بين كبرى القنوات، مؤكدة أن هذا دافع لها فى أداء مهنتها وأنه عليها كمراسلة أن تضع المتابع للقناة فى قلب الحدث من خلال رصدها وروايتها للأحداث.

وتحدثت «عوكل» كذلك عن الأجواء فى غزة، حيث يفتقر القطاع إلى كثير من الخدمات، لا سيما مشكلات الكهرباء والاتصالات، وهى بالتأكيد ظروف عمل صعبة للغاية تجعل حياة المراسلين فى خطر، لكنهم -كما تقول منى- يريدون أن يكونوا على قدر المسئولية، وعلى قدر الثقة فى القناة لدى المشاهد والمتابع العربى.

وعن لحظة إخلاء مبنى القناة لأن المنطقة سيقصفها الاحتلال، تقول «منى» إنها بكت لأنها شعرت أن عليها أن تستكمل مهمتها، مؤكدة أنها لم تكن تريد المغادرة، لكن زملاءها أصروا على أن تغادر، فسلامتها أهم من كل شىء، لتنتقل بعدها إلى مستشفى الشفاء. ولفتت إلى أن الحرب الحالية هى الأصعب فى التغطية نظراً لاتساع مساحة القصف، حيث يستهدف الاحتلال تقريباً كل شىء