دانا أبو شمسية.. ثقة وقوة في رصد الأحداث

داخل دائرة مشتعلة بالنيران، تقف دانا أبوشمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، تملؤها الثقة الكاملة، نظرات حاسمة، ونبرات قوية، تتتبع تحركات العدو، وممارساته طوال الوقت، رافعة شعار «لا تراجع ولا استسلام».. تمضى قُدماً لرصد كل ما يدور داخل مدينة «القدس»، وتضع المعلومات أمام المشاهِد، ولم يكن مصادفة أن يتردد اسمها بين مُتابعى القناة بالوطن العربى، على مدار الأيام الماضية، وحظيت بإشادات واسعة، لأدائها المهنى.

رغم النجاحات التى يزخر بها المشوار الإعلامى لدانا أبوشمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» فى القدس، والشغف الذى يملأ القلب والعقل، فإنّ مسئولياتها الأسرية لم تؤثر على مؤشر النجاح قط، فلديها العصا السحرية، التى تُحقق بها المعادلة، لا سيما أن لديها طفلة صغيرة أطلقت عليها اسم «ناى» كـ«لحن القلب والوطن».

أصدقاؤها بالحقل الإعلامى، إمّا رهن الاعتقال فى سجون جيش الاحتلال، أو شهداء خلال أداء رسالتهم، ورغم كل الصعوبات التى تعترض طريقها، لكنها لم تتردد فى رصد الأحداث والمعلومات، للوصول إلى الحقيقة الكاملة، لتمد بها المشاهد فى النهاية، وتكوّن علاقة مع الجمهور، شعارها: «الصورة الكاملة.. سرعة ومصداقية».

صعوبات عدّة واجهتها «دانا»، طوال عملها التليفزيونى، ووُضعت رهن الاعتقال، وجرى احتجازها فى سجون الاحتلال قبل 7 سنوات تقريباً، على خلفية إصرارها على رصد الأحداث، والتقطت وقتها مقطع فيديو لتفتيش الشباب الفلسطينى من قِبل شرطة الاحتلال عند باب العمود فى القدس. دانا أبوشمسية واحدة من أبرز مراسلى «القاهرة الإخبارية»، التى تطل على جمهورها على مدار الساعة، من داخل القدس، لترصد كل ما يحدث هناك.