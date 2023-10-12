إعلاميون: «القاهرة الإخبارية» نقلت الوضع في غزة بمهنية وحياد.. وقدمت تغطية أكثر اتساعا

ما بين أصوات القصف والاشتباكات وحطام المنازل التى دمرتها القذائف ورائحة الدم التى تفوح من المدينة، يقفون على خط النار دون خوف، الكاميرات تنقل الحقيقة على أرض الواقع دون مواربة، ويقدمون تغطية إخبارية لحظية تنقل الصغيرة قبل الكبيرة، من خلال فريق من المراسلين المحترفين مدعوم بخدمات تقنية على أعلى مستوى لتقديم صورة بانورامية مكبرة للوضع فى قطاع غزة والأراضى المحتلة، فيجد المشاهد نفسه فى قلب الحدث.

لم تقف قوة وتميز تغطية قناة «القاهرة الإخبارية» للأحداث على وجود فريق كامل من المراسلين فى قطاع غزة، ولكن قدمت تغطية أكثر اتساعاً فى استوديو إخبارى تحليلى للوضع السياسى، ورصد ردود الفعل الدبلوماسية والعالمية، وطرح للسيناريوهات المتوقعة تجاه الأزمة الراهنة من خلال استضافة مجموعة من أبرز الخبراء السياسيين والدبلوماسيين فى العالم، ونجحت «القاهرة الإخبارية»، التى قاربت على إكمال عامها الأول، فى تصدر المشهد على الساحة الإعلامية العربية بخدمة إخبارية لحظية ومتوازنة وموضوعية دون انحياز مقارنة بالقنوات الموجودة منذ سنوات.

«الليثى»: القناة قدمت أداءً احترافياً ومهنياً يستحق الإشادة

ومن جانبه، قال الإعلامى عمرو الليثى، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى، إن قناة «القاهرة الإخبارية»، قدمت أداءً احترافياً ومهنياً يستحق الإشادة، على حد تعبيره، وأضاف لـ«الوطن»: «أود أن أوجه التحية لجميع العاملين فى القناة وعلى رأسهم الزميل والإعلامى أحمد الطاهرى على الأداء المميز الذى تم تقديمه فى الانتقال وتغطية الأخبار، وما تكبدوه من عناء شديد ومخاطر كبيرة، وكل ذلك لم يمنعهم من أداء عملهم بصورة مهنية وإعلامية وفنية كبيرة».

وتابع: «أثمن ما قامت به القناة خاصة أنها تفوقت على القنوات الإخبارية الأخرى فى فترة بسيطة وبإنجاز كبير يحسب لإدارتها وللشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

«فايق»: لم تخلع رداء القومية العربية

وأشاد الإعلامى أحمد فايق بالتغطية الإعلامية التى قدمتها القناة حول الوضع فى غزة، قائلاً: «القاهرة الإخبارية قدمت تغطية مهنية عظيمة لما يحدث فى غزة، مراسلون فى كل مكان، فخور بأن لدينا منصة إخبارية عربية لم تخلع رداء القومية العربية وغير منحازة للعدو مثل منصات إخبارية أخرى تدعى العروبة».

«القرموطى»: تنطق بلغة إعلامية متوازنة وأمينة وفرضت نفسها على الساحة فى فترة قصيرة

بينما قال الإعلامى جابر القرموطى إن «القاهرة الإخبارية» نجحت فى التعبير عن الموقف المصرى خلال تغطيتها للوضع فى قطاع غزة من خلال لغة عقلانية محايدة، وأضاف: «نجحت القناة على مدار العام منذ انطلاقها فى تقديم تغطيات إخبارية مميزة ليس فقط فى أحداث غزة الأخيرة، فقامت بدورها كما ينبغى أن يكون فى التعبير عن الوضع بلغة إعلامية متوازنة وأمينة حتى إن القنوات الإخبارية تنقل عنها بمنتهى الثقة، حيث لديها التزام أخلاقى لا تعالج القضايا بصور مسيئة أو غير لائقة».

وأشار «القرموطى» إلى أنه مع اقتراب الذكرى الأولى لتأسيس «القاهرة الإخبارية» يزداد احترام المشاهد للقناة التى نجحت فى فرض نفسها على الساحة الإعلامية المصرية والعربية أمام القنوات التى توجد منذ 15 أو 20 عاماً، وقال: «وجزء مهم من نجاح القناة ينطوى على الكفاءة الواضحة للمذيعين ومقدمى البرامج سواء من الشباب أو المخضرمين أصحاب الخبرات، فالجميع متميز فى مجاله».

«خير»: قدمت أداءً متميزاً يفوق تغطيتها لأحداث سابقة

وقال الإعلامى محمد على خير إن «القاهرة الإخبارية» نجحت فى أن تحجز لنفسها مكاناً بارزاً على خريطة القنوات الإخبارية الرائدة والرئيسية التى يحرص المشاهد على متابعتها أولاً بأول.

وأضاف: «قدمت القناة أداءً متميزاً يفوق تغطيتها الأخيرة لأحداث سابقة، حيث بدأ الأداء منذ الساعة الأولى للأحداث، وتابعت الحدث بالكامل على القناة، وأعجبنى تقسيم الشاشة لأكثر من مكان يتم التواصل معه، وكان تحديث المعلومات يتم أولاً بأول».

وأشار إلى أن منصة «واتش إت» وضعت شريحة «القاهرة الإخبارية» على المنصة حيث من يشاهد المنصة يرى تغطية القناة، وهى نقطة ذكية تحسب للقائمين على المنصة. وأوضح «خير» أن وجود مكتب للقناة فى فلسطين ساعدها على نقل الأحداث أولاً بأول، «أى قناة إخبارية تريد أن تنافس ينبغى أن يكون لها مكاتب فى المناطق الساخنة وفى مقدمتها فلسطين».

«نهى»: تناولت الحدث بشكل معمق ولحظى ومن مختلف الزوايا

وأشادت الإعلامية نهى توفيق بالتغطية التى قدمتها القناة خلال الأحداث الأخيرة فى غزة، قائلة: «أثبتت مهارة وجدارة فى تناول الحدث بشكل معمق ولحظى من مختلف الزوايا، ولم يقتصر الأمر على التغطية الأخيرة فقط بل هو واضح فى كل الأحداث السابقة التى تناولتها القناة بقدر من المهنية والموضوعية والاحترافية، من خلال عرض كل الزوايا والرأى والرأى الآخر، وعرض الموضوع بمختلف زواياه وعناصره».

وتابعت «توفيق»: «أثبتت القناة احترافية شديدة فى التعامل مع الأحداث الساخنة، مع احترام الثوابت الخاصة بالدولة المصرية، فالعاملون بها على قدر كبير من الاحترافية والخبرة وعلى رأسهم الإعلامى أحمد الطاهرى، الذى أثبت أنه (صنايعى) أخبار ومحترف فى تقديم التناولات الإعلامية بشكل مميز، وذلك بخلاف روح التكامل التى تجمع الفريق معاً ما بين مراسلين، مذيعين، مقدمى برامج ومعدين وهو ما ينعكس على الشاشة ويظهر فى الأداء». وأشارت إلى أن «القاهرة الإخبارية» نجحت فى خلق بصمة خاصة بها فى فترة قليلة من عمر القنوات الإخبارية.