منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات.. ماذا يحدث للطقس غدا؟

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات، إذ يتكون في طبقات الجو العليا، ويكون على بعد يتراوح بين 5 و6 كيلومترات من سطح الأرض، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على عدد من المناطق تصل إلى القاهرة الكبرى.

ماذا يحدث في حالة الطقس غدا؟

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء حتى جنوب الصعيد، وتنخفض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أماكن سقوط الأمطار غدا، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة تمتد بنسبة 30% تقريبا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة هلى فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.