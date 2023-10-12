توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. «الأرصاد» تحذر من انخفاض درجات الحرارة

تتساقط أمطار متوسطة على أغلب محافظات الجمهورية، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، مشيرة إلى أنه تسود أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما في المساء تكون الأجواء لطيفة في أول الليل ومائلة للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء حتى جنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما تنشط الشبورة المائية على بعض الطري الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة الخميس 12 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 13 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 14 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.