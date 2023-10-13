غدا.. آخر موعد لتلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية 2024

ينتهي غداً السبت 14 من شهر أكتوبر الجاري، تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفق ما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحة أنه من المقرر إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم، يوم الاثنين 16 من نفس الشهر، على أن يبدأ تلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر أكتوبر، وحتى يوم الأربعاء الموافق 18 من نفس الشهر.

تحرير تأييدات المواطنين لمرشحي رئاسة الجمهورية

وينتهي غداً السبت، تحرير تأييدات المواطنين لمرشحي رئاسة الجمهورية المحتملين، بمكاتب الشهر العقاري، إذ أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصها على توفير التيسيرات الكاملة بمكاتب الشهر العقاري لإتاحة الفرصة للمواطنين لتحرير التأييدات.

تنظيم العملية الانتخابية

يذكر أن الهيئة دعت سائر راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إلى الالتزام بكل القرارات والضوابط السابق صدورها من مجلس إدارة الهيئة في شأن تنظيم العملية الانتخابية، وعدم مخالفتها، مؤكدة أنه لا توجد أي استثناءات لأي من راغبي الترشح.

ونوهت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنها على مسافة واحدة منهم جميعا في سائر الحقوق والواجبات، والالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.