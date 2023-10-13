غدا تخفيض أسعار 7 سلع أساسية ضمن مبادرة «سند الخير»

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على القائمين على مبادرة «سند الخير» بالعمل على تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع، وفق توجيهات رئيس الوزراء، بداية من غد السبت، الموافق 11 أكتوبر، حيث يتم العمل على خفض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 و25%، ومنها الفول والأرز والسكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة، علاوة على تخفيض 15% بالنسبة للدواجن المجمدة والبيض.

مبادرة «سند الخير» تغطي 16 محافظة

وأشار إلى أن مبادرة «سند الخير» تغطي 16 محافظة، أبرزها القاهرة، الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، شمال وجنوب سيناء، قنا، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، حيث يصل عدد السيارات إلى 100 سيارة موزعة، لتغطية المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، كما تساهم المبادرة في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 شباب.

مكافحة التلاعب واحتكار السلع

وشدد وزير التنمية المحلية، على استمرار حملات مكافحة التلاعب واحتكار السلع، والعمل على ضخ كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من خلال دعم المبادرات المختلفة، ومنها مبادرة سند الخير التي توفر 37 نوعا من السلع التي يحتاجها المواطن.

وأوضح وزير التنمية المحلية، استمرار مبادرة «سند الخير» لتوفير السلع بسعر مخفض، ومتابعة التزام التجار ومواجهة المخالفين، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الأسعار بشكل مناسب والتركيز على الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا.