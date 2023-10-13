حملة على محال بيع اللحوم بمصر القديمة للتأكد من وضع تاريخ الصلاحية

شن حي مصر القديمة بالقاهرة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالعاصمة، حملات بيطرية للتفتيش على محال بيع المجمدات ومنافذ بيع اللحوم بنطاق الحي، من خلال لجنة التفتيش برئاسة الدكتور إيهاب عبد الوهاب، وتم المرور على بعض المطاعم ومنافذ بيع اللحوم والمجمدات، وتم التنبيه على وضع صلاحية المنتجات بحيث تكون متاحة أمام المواطنين، وأيضا التركيز على طرق الحفظ والتبريد.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لمنفذ بيع لحوم؛ نتيجة مخالفته لبعض الاشتراطات الصحية، وخلال الحملة تم المرور على محال الجزارة، وتم التنبيه على تغطية اللحوم خارج المحل والنظافة داخل محلات الجزارة والذبح داخل المجازر الحكومية.

المستوى الصحي والتعليمي

وفي سياق متصل، عقد حي مصر القديمة اجتماع المجلس التنفيذي، برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، مشددا على ضرورة التوافق والترابط والتعاون بين الحي والهيئات والإدارات المختلفة، ليُكمّل كل منهم الآخر حتى نرتقي بمستوى العمل، ونحقق النتائج المرجوة منه، التي تتعلق بالصالح العام للمواطن، وذلك لتقديم أفضل الخدمات، والارتقاء بالمستوى الصحي والتعليمي والمعيشي للمواطن والاستمتاع إلى شكواهم وتحقيق مطالبهم.