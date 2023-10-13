تفاصيل استقالة وزيرة الإعلام الإسرائيلية بسبب عملية طوفان الأقصى

استقالت وزيرة الإعلام الإسرائيلية جاليت ديستل أتباريان، من منصبها، في اليوم السادس من عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023.

خطاب نتنياهو أمام الكنيست

وألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس: «بيان إعلان الحرب» أمام الهيئة العامة للكنيست، حيث صوتوا بعد ذلك على منح حكومة الطوارئ الثقة طول مدة الحرب.

وصادق الكنيست خلال الجلسة على حكومة الطوارئ في إسرائيل التي انضم إليها حزب معسكر الدولة بقيادة وزير الأمن وقائد أركان جيش الاحتلال السابق بيني غانتس، ورئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت والوزير السابق جدعون ساعر.

عملية طوفان الأقصى

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023، أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية «طوفان الأقصى» مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.