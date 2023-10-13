فرقة أوبرا القاهرة تغني بالألمانية والفرنسية والإسبانية على مسرح الجمهورية

يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين، حفلا بمصاحبة عازف البيانو، جريج مارتن، ومن إخراج حازم رشدي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأحد 15 أكتوبر على مسرح الجمهورية.

الحفل على مسرح الجمهورية

يتضمن البرنامج، مجموعة من أهم الأعمال الغنائية العالمية باللغات الألمانية والفرنسية والإسبانية، منها «غني- أنا الروح لـ شوبرت، وفاء - لا أتحمل الضغينة لـ شومان، إهداء لـ شتراوس، لا يعرف الشوق إلا من يعرفه لـ تشايكوفسكي، قلبي لك لـ ليهار، متعة الحب لـ مارتيني، سبل الحب لـ بولانك، رومانسية مينيون لـ دوبارك، البحارة - بعد الحلم لـ فوريه، الطائر الزنان لـ شوسون، فتيات قاديز لـ ليو دليب، عندما أنظر إليك لـ تورونيا، الماجا المعذبة لـ جرانادوس، الروح الإندلسية لـ جوميز وجرانادا من الفلكلور الأسباني».. أداء داليا فاروق، مصطفي مدحت، جاكلين رفيق، جيهان فايد، رامز لباد، انجي محسن، تامر توفيق، سلمي الجبالي، خالد سمير، محمد جابر وضيوف الفرقة آية شلبي، نورا الالفي وفيرونيا فيليب.

الحفل منتصف شهر أكتوبر

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.