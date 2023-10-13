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«أبوالغيط» يدعو الأمم المتحدة للتصدي لمخطط إسرائيل لتهجير سكان غزة

كتب:

مريم جاد
01:42 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
الأمين العام لجامعة الدول العربية

الأمين العام لجامعة الدول العربية

قالت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعا الأمم المتحدة للتصدي لمخطط إسرائيل بتهجير سكان غزة.

ووجه «أبوالغيط»، خطابًا عاجلاً إلى السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، طالب خلاله بضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها كجزء من حملتها ضد قطاع غزة عبر مطالبة كل سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فوراً إلى جنوبه.

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