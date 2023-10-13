تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم بمصر خلال نهاية التعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة في ختام التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، انخفاضا بنحو 5 جنيهات، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2330 جنيهًا دون مصنعية، كما تراجع جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2663 جنيهًا خلال ختام التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر دون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2441 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2330 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 1997 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1553 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، انخفاضاً بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 18640 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1927 دولارا.