والدة طفل خضع لزراعة «جهاز هضمي» للمتبرعين: «عشت في خير المصريين ورحمتهم»

كشفت زينب مهاب حافظ، والدة الطفل مصطفى، تفاصيل قصة مرض ابنها المعقدة، قائلة إنه لولا الدكتور كريم أبوالمجد، الجراح العالمي، ورائد زراعة الأمعاء، في إجراء العملية لابنها، لم يكن يستطع ابنها الوصول لهذه المرحلة، خاصة أنه لم يستطع أحد تشخيص حالته، وقالوا لها «سيبي مصطفى في حاله لحد ما يروح لربنا».

إجراء العملية كان أشبه بالمعجزة

أضافت «حافظ»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن إجراء الدكتور كريم للعملية أشبه بالمعجزة، وعندما يرى الدكتور كريم يرتاح نفسيا.

وأشارت إلى أن ابنها كان ينتظر العملية كأنه يشعر بوجود أمل، وعندما رأى الدكتور كريم غنى له، متابعة: «عشان دكتور كريم طيب وحنين جدا، وبعرف كدة لما بتشوف تعاملهم مع الأطفال»، موجهة رسالة للمتبرعين لابنها، «عشت في خير المصريين ورحمتهم».

جمع 1.2 مليون دولار في 5 أسابيع

وذكر الدكتور كريم أبو المجد الجراح العالمي ورائد زراعة الأمعاء، كواليس إنقاذ حياة طفل يدعى مصطفى بفضل مئات المصريين، حيث جمعوا له مليون و200 ألف دولار في 5 أسابيع، مفيدا بأنه تم زراعة جهاز هضمي كامل للطفل ما عدا الكبد.