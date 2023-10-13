واجه المواطنون في الفترة الأخيرة، ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، وتطلب الأمر تدخل الحكومة لوضع حلول لمشكلة الأسعار، وعلى إثر ذلك اتخذت الحكومة عدة قرارات، كان أبرزها وقف تصدير بعض السلع، وتدشين المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع الأساسية، التي تُطبق بدءا من الغد، ويرغب المواطن في معرفة أماكنها.

شراء السلع المخفضة بالمبادرة الحكومية من المحلات

وانطلاقا من معرفة أماكن بيع السلع الأساسية بالمبادرة الحكومية، يتساءل المواطنون، هل يمكن شراء السلع المخفضة بالمبادرة الحكومية من المحلات والسوبر ماركت، بتخفيضات تتراوح ما بين 15 و25% على 7 سلع أساسية وهي السكر، والزيت الخليط، والمكرونة، والعدس، واللبن، والجبنة البيضاء، والفول؟

وأوضحت شعبة الموارد الغذائية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن المبادرة يبدأ تطبيقها غدا السبت في كافة ربوع مصر، بالسلاسل والمحلات التجارية بشكل عام دون وجود أماكن مخصصة لها حتى الآن، لتحقق أقصى قدر من الاستفادة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

تخفيضات 25% على السلع في المبادرة الحكومية

وحول أسعار السلع الأساسية في المبادرة الحكومية، أوضحت شعبة الموارد الغذائية أن الخصومات على أسعار السلع الأساسية تصل إلى 25%، حيث يصل سعر كيلو السكر إلى 28 جنيها بتخفيض يقدر بـ7 جنيهات، ويصل سعر لتر الزيت إلى ما بين 35 و38 جنيها للتر، وصل سعر الأرز ما بين 25 إلى 30 جنيها للكيلو، وتنخفض أسعار الألبان والجبن بنحو 20%.

وأوضحت شعبة المواد الغذائية أنه كلما ازداد العرض كلما انخفض السعر، والدولة والتجار يعملون على مساعدة المواطنين، ونصحت المواطنين بشراء احتياجاتهم الشهرية فقط من السلع والمواد الغذائية.

مبادرة سند الخير توفر السلع بأسعار مخفضة في جميع المحافظات

ومن جانبها ذكرت وزارة التنمية المحلية أن مبادرة «سند الخير» تغطي 16 محافظة، أبرزها القاهرة، الجيزة، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، شمال وجنوب سيناء، قنا، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، ويصل عدد السيارات إلى 100 سيارة موزعة، لتغطية المناطق الشعبية والأكثر احتياجا.

كما تستمر حملات مكافحة التلاعب واحتكار السلع، وضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن على مستوى الجمهورية، ومتابعة التزام التجار ومواجهة المخالفين، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الأسعار بشكل مناسب والتركيز على الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا.