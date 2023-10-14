خريطة قطع المياه اليوم بالمحافظات.. أعرف الأماكن والمواعيد

تقطع المياه السبت في عدة قرى ومراكز في 3 محافظات ما بين شمال وجنوب مصر، لإجراء الصيانة الدورية لمحطات المياه، وفقا لإعلان شركات المياه بكل محافظة متأثرة بالصيانة اليوم.

وتهيب الشركات بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم توفير مياه فترة انقطاع المياه خاصة أصحاب المخابز والمحال التجارية والمستشفيات.

مواعيد قطع المياه اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع المياه اليوم السبت بالمحافظات ومواعيد قطع المياه وعدتها لكلا منها كالتالي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بسوهاج انقطاع المياه بالأدوار العليا بمدينة طما وقرى السكساكا وقاو غرب ومشطا والعتامنة وكوم العرب والمدمر وكوم أشقاو والسعادة والحسامدة والحديقة، وحددت مواعيد قطع المياه اليوم من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة فجرا من نفس اليوم ولمدة 4 ساعات للصيانة الدورية بمحطة المياه.

مواعيد قطع المياه اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه بعدة قرى لإجراء الصيانة الدورية وتطهير المروقات وصيانة المحطات، وحددت مواعيد قطع المياه اليوم السبت من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لمدة 4 ساعات وذلك بقرى أبو نستبة والخطاطبة والباطنة وكفر داود وجاكوبس ومنشاة النور وطرانة بمركز السادات.

قطع المياه بالسويس

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة السويس، قطع مياه الشرب بمنطقة بور توفيق لمدة 12 ساعة على أن يتم إعادة ضخ المياه بعد هذه الفترة، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة مساء الجمعة حتى الساعة العاشرة صباح اليوم السبت لإجراء أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بشبكة مياه بور توفيق.