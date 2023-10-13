خريطة قطع المياه عن بورتوفيق بالسويس لمدة 12 ساعة.. اعرف المواعيد

أعلن حي السويس عن قطع مياه الشرب عن منطقة بورتوفيق، من العاشرة مساء اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 لمدة 12 ساعة تنتهي غداً السبت 14 أكتوبر.

مواعيد قطع مياه الشرب من الساعة العاشرة اليوم عن منطقة بور توفيق

وأوضح بيان بالصفحة الرسمية لرئاسة حي السويس، أنه يتم قطع مياه الشرب عن منطقة بور توفيق الواقعة بنطاق حي السويس في السويس، ابتداء من الساعة العاشرة مساء اليوم حتى العشرة صباح غداً السبت الموافق 14 من أكتوبر الجاري، ويتم إعادة ضخ المياه مرة أخرى لمختلف أحياء المنطقة.

سبب قطع مياه الشرب عن منطقة بورتوفيق 12 ساعة

وتابع بيان حي السويس، أن سبب قطع مياه الشرب عن منطقة بور توفيق لمدة 12 ساعة، لإجراء أعمال الصيانة والإحلال والتجديد بشبكة مياه بور توفيق، وعلى المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه لحين عودة المياه مرة أخرى.