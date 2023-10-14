مبادرة «سقيا الماء».. 16 مليون جنيه تروي عطش 3750 أسرة فقيرة بالمنيا

تعد مبادرة «سقيا الماء» من المبادرات العظيمة التي أطلقتها جمعية الأورمان، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل توصيل مياه شرب نظيفة للأسر الأولى بالرعاية في المناطق النائية والمحرومة بمحافظة المنيا، الأمر الذي نشر حالة من البهجة السعادة بين البسطاء الذين يبحثون عن حياة كريمة.

تنفيذ 3750 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجًا

وأعلن محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، عن تنفيذ 3750 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجًا في جميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وجمعية الأورمان، بتكلفة 16 مليون جنيه، حيث يأتي ذلك في إطار مبادرة «سقيا الماء» التي تهدف إلى توفير مياه شرب نقية لأكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين

وأشاد محافظ المنيا بدور المؤسسات المدنية في تنمية وتطوير المجتمع، مؤكدًا أنهم شركاء أساسيين في تلبية احتياجات الأسر المحتاجة وتقديم الرعاية لهم، وأكد أيضًا دعم المحافظة الكامل لهذه المبادرة نظرًا لأهميتها البالغة في تحسين البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على الصحة العامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه، أكد المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، على أهمية التعاون المثمر والبناء مع جمعية الأورمان وجميع منظمات المجتمع المدني، وأعرب عن استمرار الشركة في تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك لتوصيل خدمات مياه الشرب إلى جميع مناطق المحافظة، بهدف تحقيق أهداف مبادرة "سقيا الماء" وتخفيف العبء عن الأسر المحتاجة وتلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه وتوفير حياة كريمة ومستوى معيشي أفضل.