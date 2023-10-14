هزة أرضية تضرب جزيرة يونانية بالبحر المتوسط

ضربت هزة أرضية بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، على مسافة 30 كيلومتر جنوب مدية مويري بإيراكليو جنوب البلاد، وفقا لما أظهرته بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط،، وقعت على عمق 5 كيلومترات، مشيرا إلى أن البؤرة وقعت على مسافة 68 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من إيراكليو جنوب البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، اليونان على عمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 13 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة كالاماريا شمال البلاد ضمن مقاطعة سالونيك.