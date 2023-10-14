أماكن سقوط الأمطار اليوم.. خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، الموافق 14 أكتوبر، مشيرة إلى وجود تغيرات في حالة الطقس من انخفاض درجة الحرارة وسقوط أمطار.

ومن المقرر وفق بيان الطقس بشأن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار، أن تنخفض درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، لندخل في الأجواء الخريفة التي تميل إلى الشتاء قليلا.

أماكن سقوط الأمطار

وحذر خبراء الأرصاد، من تساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث من 50 إلى 60%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 14 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.