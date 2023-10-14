غلق باب تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في الثانية مساء اليوم

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، في تمام الساعة الثانية مساء اليوم، باب التقدم للترشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024.

ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 12، في مادته الثانية، على أن تتولى اللجنة تلقي الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وفحصها، ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة أولًا بأول بما أسفر عنه الفحص لاتخاذ ما يراه حيالها.

ونصت المادة الثالثة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 12، على أن ينشأ سجلا لقيد الشكاوى الواردة للجنة، سواء وردت عن طريق تقديمها شخصيا للهيئة أو عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو البريد العادي، ويتم إثبات الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تلك الشكاوى، وتثبت المستندات الواردة للجنة وفق تاریخ ورودها بالسجل الخاص بذلك.

وكان قد تقدم حتى الآن 4 مرشحين للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق ترشحهم في السباق الانتخابي، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، والمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر .