عاجل.. الأرصاد تحذر المواطنين في هذه المحافظات من سقوط أمطار اليوم

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 29 درجة مئوية وهو ما يشر لتراجعها، لافته إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث تصل لـ 60٪على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت 14 أكتوبر الآتي:

- درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.