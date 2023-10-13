توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة صباحا وبرودة ليلا

أمطار ورياح وطقس بارد ليلًا، هكذا كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة بداية من السبت وحتى الاثنين المقبل، إذ تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تشهد البلاد وفق بيان الأرصاد الجوية استمرار الشبورة المائية حتى نهاية الأسبوع المقبل من الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

توقعات حالة الطقس

ويسود بداية من غدا السبت وحتى الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والجيزة والقليوبية وكذلك محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وليلا يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة السبت 14 أكتوبر

- درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 15 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 16 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 22 درجة مئوية.

يذكر أن البلاد نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزءًا من أشعة الشمس، وبالتالي الشعور بانخفاض درجات الحرارة وإحساسنا بالأجواء الخريفية خلال فترة النهار.