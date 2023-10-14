الجمهوريون يرشحون المحافظ المتشدد جيم جوردان لرئاسة النواب الأمريكي

رشح الجمهوريون السيناتور المحافظ المتشدد جيم جوردان النائب عن أوهايو والبالغ من العمر 59 لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي، وذلك بعد مرور عشرة أيام على الفراغ في رئاسة المجلس بعد إقالة رئيس مجلس النواب.

الحزب الجمهوري يعاني من حالة تخبط

وبحسب «سكاي نيوز»، فإن الحزب الجمهوري يعاني من حالة تخبط في أعقاب الإقالة المفاجئة لكيفن مكارثي من رئاسة مجلس النواب على خلفية انقسامات بين المعتدلين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.

وسحب ستيف سكاليز، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب والمنتخب عن ولاية لويزيانا، ترشيحه لرئاسة المجلس، بعد يومين من فوزه بفارق ضئيل في تصويت داخلي للحزب في مواجهة جيم جوردان، والذي يشغل حاليًا رئيس لجنة الشؤون القضائية.

«جوردان» يحظى بالتأييد من ترامب

وفضل الجمهوريون جوردان الذي يحظى بالتأييد في أوساط اليمين ومن ترامب أيضا، رغم كونه شخصية مثيرة للانقسام، على أوستن سكوت عضو الكونجرس عن ولاية جورجيا.

وتغلب جوردان على سكوت في تصويت داخلي ثان للجمهوريين هذا الأسبوع بغالبية 124 صوتا مقابل 81، ما يعني أنه سيحتاج إلى الحصول على دعم أكثر من 90 جمهوريا آخرين للفوز برئاسة مجلس النواب، بينما استبعد مجموعة من زملاء جوردان إمكانية دعمه، ما يعقد الحسابات في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بغالبية ضئيلة.