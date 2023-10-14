توجيهات مهمة من وزير الصحة استعداد لـ«الشتاء» وتوفير المستلزمات الطبية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن توجيهات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، لمديري الشؤون الصحية بالاستعداد لفصل الشتاء على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديد النواقص من الأدوية لتوفيرها وتوفير مخزون استراتيجي كامل.

فصل الشتاء تزداد فيه الفيروسات التنفسية

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فصل الشتاء تزداد فيه الفيروسات التنفسية أو الأمراض الصدرية بشكل عام لذلك نعمل على توفير الأدوية كاملة، ويتم زيادة أعداد الأطقم الطبية خاصة في أقسام الطوارئ، وزيادة فترات العمل في العيادات المسائية داخل المستشفيات للتوسع في استقبال أكبر عدد من المواطنين.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بالمستشفيات

وأشار إلى رفع أعلى درجة من الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات استعدادا لفصل الشتاء، مطالبا المواطنين ضرورة توخي الحذر من الإصابة بالفيروسات التنفسية من خلال اتباع كافة التعليمات والإرشادات للوقاية من خطر الفيروسات التنفسية والحصول على اللقاحات سواء لقاح الإنفلونزا الموسمية أو لقاح كورونا.

وكشف عن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية داخل كافة فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية وفروعها على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا الى أن ثمنه في متناول الجميع، والأعراض الجانبية لا تستدعى للقلق وهو لجميع الفئات العمرية ماعدا الأطفال حتى الـ6 اشهر.