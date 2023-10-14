«تعليم الغربية» تحصد المراكز الأولى في مسابقة الكاريكاتير 2023

هنأ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الطلاب والمدارس الفائزة في مسابقة الكاريكاتير الصحفي للعام الدراسي 2022 / 2023، حيث حققت الغربية المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير الصحفي بصيف 2023.

دعم الأنشطة التربوية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه في إطار دعم المتميزين في الأنشطة التربوية التي تمت خلال صيف 2023، تم تهنئة الطلاب الفائزة في مسابقة الكاريكاتير الصحفي للعام الدراسي 2022 / 2023، حيث فازت الطالبة سارة أحمد بديوي فايد، مدرسة السنطة الثانوية المشتركة، إدارة السنطة التعليمية، المرحلة الثانوية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

بينما حصلت الطالبة نوال إبراهيم فاروق سليم، مدرسة الأقباط الإعدادية بنات، إدارة غرب طنطا التعليمية، المرحلة الإعدادية، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، فيما حققت الطالبة جنى محمد صلاح حافظ، مدرسة خلفاء الليثي 1، إدارة شرق المحلة، المرحلة الابتدائية، المركز الثالث جمهوريا في نفس المسابقة.

وكيل تعليم الغربية يهنئ الفائزين

كما قدم وكيل الوزارة التهنئة لمدير عام الشئون التنفيذية، والتوجيه العام للصحافة، ومديري الإدارات التعليمية، والمدارس، والطلاب الفائزين بالمسابقة.