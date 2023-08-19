تعليم الغربية: لا شكاوى بأول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الدور الثاني لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2022 / 2023 في يومها الأول، التي بدأت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء 29 من نفس الشهر، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه اطمئن على سير أول امتحانات مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، لطلاب وطالبات الثانوية العامة الدور الثاني داخل اللجان الخاصة باستقبال الطلاب والطالبات لأداء امتحانات الدور الثاني، وأن اليوم الأول تم الانتهاء منه وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وأوضح أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة بالغربية، 3201 طالبا داخل 12 لجنة على مستوى المحافظة، ويؤدي منهم اليوم 280 طالبا امتحان اللغة العربية، و77 طالب امتحان التربية الدينية.

عدم وجود صعوبات

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ترفع حالة الطوارئ للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، وقد سار الامتحان في جميع اللجان دون وجود أي صعوبات أو شكاوى من الامتحانات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.