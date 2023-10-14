اليوم.. 10 سلع أساسية تنخفض أسعارها في الأسواق بنسبة 25%

تشهد أسعار 10 سلع غذائية، اليوم السبت، انخفاضًا كبيرًا يصل لـ25%، في الأسواق وذلك بقرار من الحكومة، وفقا لاجتماعات مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن وشركات انتاج السلع المختلفة، وبدعم كامل من الدولة؛ تم التوافق على طرح السلع الأساسية شائعة الاستخدام للأسر المصرية، بكافة ربوع مصر.

وفي إطار جهود الحكومة للسيطرة على التضخم ولانخفاض الأسعار والحفاظ على استقرارها، وخاصة السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بعد ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، وأن الهدف هو حل المشكلات بشكل سريع وفوري.

اليوم خفض 10 سلع رئيسية من بين 15% لـ 20%

كما شهدت بالفعل سلع مختلفة انخفاضًا غي الأسعار، من بينها الأرز، والسكر والزيت ومنتجات الألبان والبيض، والفول والعدس والجبنة البيضة و الدواجن الحية والدواجن المجمدة، وذلك وفقا لبوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، الذي كان تم التوافق على خفض 10 سلع رئيسية من بين 15% لـ 20%، وخفض سلع أسعار الدواجن وبيض المائدة بـ 15%.

وزير التموين: تم تخفيض أسعار السلع الأساسية

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه بناء على اجتماع مجلس الوزراء السابق، تم تخفيض أسعار السلع الأساسية، ودراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع وبعدها التاجر، وبعدها المستهلك، مضيفًا أنه تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم وعدد من الإجراءات التيسيرية بالتوافق مع وزارة المالية.

تابع أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، سوف تضخ كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة من 20 الى 25%.

من جانبه، أعلن جهاز حماية المستهلك أنه سيراقب مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وذلك في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق.