بدء تلقي الاعتراضات على المرشحين للانتخابات الرئاسية الثلاثاء المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء تلقي الاعتراضات على المرشحين للانتخابات الرئاسية، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر الجاري، حتى نهاية اليوم التالي، بداية من تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

تفاصيل الاعتراضات

وقال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن الاعتراضات التي أجازت الهيئة الوطنية للانتخابات تقديمها تتعلق بأمرين، الأول اعتراضات خاصة بالمرشح نفسه، لها علاقة بالتأييدات التي حصل عليها من المواطنين أو التزكيات التي حصل عليها من قبل أعضاء مجلس النواب، موضحاً أن الاعتراض يكون بتقديم طلب لإعادة فحص التأييدات أو التزكيات.

أضاف «السعداوي» لـ«الوطن»، أن الأمر الثاني هو اعتراضات خاصة بمرشح آخر، وذلك من خلال قيام مرشح بالاعتراض على مرشح آخر، مؤكداً أن الهيئة الوطنية للانتخابات تنظر في جميع الاعتراضات وفق القواعد القانونية المختصة بهذا الشأن.

آخر موعد لتلقي طلبات الترشح

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن آخر موعد لتلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية الثانية مساء اليوم السبت، موضحة أنه تقدم حتى الآن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، والمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، والمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر.