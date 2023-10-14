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«مصر أكتوبر» بالإسكندرية يشارك في حملة تبرع بالدم تضامنا مع الفلسطينيين

كتب:

يسرا البسيوني
10:37 ص | السبت 14 أكتوبر 2023
جانب من الحملة

جانب من الحملة

أطلقت أمانة حزب مصر أكتوبر، بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، حملة موسعة، للمشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح المصابين من الشعب الفلسطيني، جراء القصف الوحشي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

يأتي ذلك تضامناً مع القضية الفلسطينية، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لحزب مصر أكتوبر، وإعلان الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، التبرع بالدم للشعب الفلسطيني الشقيق.

حملة التبرع بالدم

وشارك في حملة التبرع بالدم عدد من أعضاء وقيادات أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية، وهم محمد حلمي، مساعد الأمين العام الحزب بالمحافظة، ومروة حافظ أمينة أمانة المرأة للحزب بالمحافظة، والدكتورة راندا أمينة أمانة الصحة للحزب بالمحافظة، والمهندس أحمد محمود، أمين أمانة العمل الجماهيري للحزب بالمحافظة، وأشرف رزيق، أمين أمانة الصيادين للحزب بالمحافظة.

دعم مصر قيادة وشعبا للفلسطينيين

وأكد المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن التبرع بالدم واجب علي كل مواطن قادر علي التبرع، مؤكدا دعم مصر قيادة وشعبا للأخوة في فلسطين ضد ما يتعرضوا له من عدوان غاشم.

وأشار الأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إلي أن أعضاء الحزب بجميع أقسام المحافظة قاموا بالمشاركة في هذه الحملة، وأيضا أمانات الشباب والمرأة والعمل الجماهيرى والصيادين وغيرهم، لافتا إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة لإنهاء العنف الواقع بغزة، والوصول إلى السلام، خاصة وأن العنف لن يوصلنا إلا إلى الدمار والخراب.

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