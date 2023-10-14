رئيس «الأعلى للطرق الصوفية»: السيسي واجه كل الملفات في آن واحد 

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه كان مطلبًا لقيادات الطرق الصوفية، أن يتحمل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مسئولية البلاد في هذا التوقيت بالغ الصعوبة: «بروح المواطن المصري الذي ينتمي لهذا الوطن بدأ السيسي يواجه كافة الملفات وكلها في آن واحد».

الدولة المصرية بطبيعتها لها قيم دينية سمحة

وأضاف الدكتور عبدالهادي القصبي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن ما تحقق في مصر في المرحلة السابقة لا يمكن لأحد أن يتخيله، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بطبيعتها لها قيم دينية وسطية سمحة شاء من شاء وأبى من أبى، فمصر هي التي صدرت العلم والقيم الأخلاقية والتسامح والتعايش والدين السمح لكل العالم، وهذه الوسطية والسماحة هي التي يجب أن نقدمها للعالم.

حملات تشددية

وأشار إلى أنه كانت هناك حملات تشددية لمفهوم الدين ما أدى لابتعاد كثير من الأبناء عن القيم: «لذا نرفض التشدد والمغالاة، وندعو للدين السمح الذي يحث على البناء والتعمير والحفاظ على النفس الإنسانية وهو ما عرفته المؤسسة الدينية في مصر سواء دار الإفتاء أو المؤسسة الصوفية أو الأزهر».