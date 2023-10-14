رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس «الأعلى للطرق الصوفية»: السيسي واجه كل الملفات في آن واحد 

كتب:

كريم روماني
12:29 م | السبت 14 أكتوبر 2023
الدكتور عبدالهادي القصبي

الدكتور عبدالهادي القصبي

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه كان مطلبًا لقيادات الطرق الصوفية، أن يتحمل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي مسئولية البلاد في هذا التوقيت بالغ الصعوبة: «بروح المواطن المصري الذي ينتمي لهذا الوطن بدأ السيسي يواجه كافة الملفات وكلها في آن واحد».

الدولة المصرية بطبيعتها لها قيم دينية سمحة 

وأضاف الدكتور عبدالهادي القصبي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن ما تحقق في مصر في المرحلة السابقة لا يمكن لأحد أن يتخيله، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بطبيعتها لها قيم دينية وسطية سمحة شاء من شاء وأبى من أبى، فمصر هي التي صدرت العلم والقيم الأخلاقية والتسامح والتعايش والدين السمح لكل العالم، وهذه الوسطية والسماحة هي التي يجب أن نقدمها للعالم.

حملات تشددية

وأشار إلى أنه كانت هناك حملات تشددية لمفهوم الدين ما أدى لابتعاد كثير من الأبناء عن القيم: «لذا نرفض التشدد والمغالاة، وندعو للدين السمح الذي يحث على البناء والتعمير والحفاظ على النفس الإنسانية وهو ما عرفته المؤسسة الدينية في مصر سواء دار الإفتاء أو المؤسسة الصوفية أو الأزهر».

 

اقرأ المزيد:

«الطرق الصوفية» تكشف تفاصيل المشاركة في الانتخابات الرئاسية

«الحركة الوطنية»: أطالب المصريين بالمشاركة في الانتخابات لرسم صورة مشرفة أمام العالم

موعد تصويت المصريين بالخارج والداخل في الانتخابات الرئاسية 2024

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.. تفاصيل الجدول الزمني

«مستقبل وطن» بالإسكندرية ينظم اجتماعا لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.