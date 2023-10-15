«الأوقاف» تعلن الحصاد الأسبوعي.. تكريم وافتتاحات وفعاليات

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حصادها الأسبوعي، حيث شمل العديد من البرامج الثقافية للأئمة والواعظات بـ12 محافظة، كمديرية أوقاف القاهرة والدقهلية وأسيوط وكفر الشيخ والإسكندرية.

الحصاد الأسبوعي لوزارة الأوقاف

وحول حصادها الأسبوعي، أعلنت وزارة الأوقاف أنّه تم تسيير عشرة قوافل دعوية كبرى، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، بالإضافة إلى انطلاق القوافل الدعوية المشتركة إلى محافظة شمال سيناء.

إقامة فعاليات مبادرة «حق الوطن»

كما تضمن الحصاد الأسبوعي إقامة فعاليات مبادرة «حق الوطن»، بـ747 مسجدا على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومشاركة من وزارة الأوقاف في انتصارات أكتوبر المجيدة، كما تم تنفيذ 64 ندوة علمية بالمديريات الإقليمية تحت عنوان: «مكانة مصر في القرآن والسنة»، كما بدأت فعاليات الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023، بالإضافة إلى عقد الأسبوع الثقافي في سبع وعشرين محافظة، تحت عنوان: «الفهم المقاصدي للسنة النبوية».

كما كرّم وزير الأوقاف عدد من الأشخاص الحاصلين على التميز الوظيفي من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، كما قامت الوزارة بافتتاح 17 مسجداً، بالإضافة إلى أعمال التجديد والتطوير والصيانة.